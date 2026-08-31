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Царьград

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Александр Аксененко: В 2027 году скидки на жильё станет труднее получить

Александр Аксененко: В 2027 году скидки на жильё станет труднее получить

В 2027 году получить скидки от застройщиков станет труднее, предупреждает Александр Аксененко. Снижение ключевой ставки до 10,5-12,5% и доступность ипотеки приведут к росту спроса и цен на жильё в России.

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