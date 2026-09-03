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Журнал «Профиль»

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Армия США заказала первый боевой лазер против беспилотников

Контракт на серийное производство высокоэнергетической лазерной системы для поражения беспилотных летательных аппаратов заключено с американской компанией AeroVironment (AV) в рамках программы по производству устойчивого боевого лазера большой мощности Enduring-High Energy Laser – E-HEL.

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