День полиции отмечают 10 ноября 2023 года: душевные поздравления, стихи и открытки с праздником Анна ФедороваДесятого ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник, обладающий своей увлекательной историей, а также традициями, которые мы предлагаем рассмотреть в нашей статье.