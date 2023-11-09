День полиции отмечают 10 ноября 2023 года: душевные поздравления, стихи и открытки с праздником Анна ФедороваДесятого ноября сотрудники полиции отмечают свой профессиональный праздник, обладающий своей увлекательной историей, а также традициями, которые мы предлагаем рассмотреть в нашей статье.
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