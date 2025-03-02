Молодежь Поморья приглашают на олимпиаду по финансовой безопасности

Старшеклассники и студенты могут принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая проходит на платформе «Содружество»До 23 марта продлится пригласительный этап — участники смогут познакомиться с форматом заданий и проверить себя в дисциплинах, связанных с финансовой безопасностью.
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