«Я не разучился пилотировать». Серхио Перес ответил критикам

«Я не разучился пилотировать». Серхио Перес ответил критикамGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес рассказал о прогрессе, которого добился на Гран При Бельгии.
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