Tasnim: лидер ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Иране, информирует агентство Tasnim.Ранее сообщалось, что трое сыновей и несколько внуков Исмаила Хании погибли при ударе со стороны ЦАХАЛ по сектору Газа.
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