Военный хирург: Весь опыт показывает – Россия так украинский террор не остановит

После каждого покушения или убийства российского офицера, политика или специалиста ВПК нужно наносить десяток ударов по офисам СБУ, ГУР, и правительственным зданиям на Украине.
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