Музеи Крыма подали жалобу в суд Нидерландов по "скифскому золоту"

В Верховный суд Нидерландов музеями Республики Крым была направлена кассационная жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
В Верховный суд Нидерландов музеями Республики Крым была направлена кассационная жалоба на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
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