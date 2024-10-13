Создатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский ушел из жизни в 70 лет

Российский бизнесмен, основатель банка «Столичный» («СБС-Агро»), холдинга «Общество взаимного кредита» («ОВК») и участник «Семибанкирщины» Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет, оповещает СМИ «Коммерсантъ».
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