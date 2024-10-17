Фестиваль «Музыкальная осень Петербурга» откроется концертом, в честь 90-летия композитора Анатолия Кальварского

Прозвучат произведения мастера в исполнении симфонического оркестра «Таврически» Концерт «Кальварский симфоджаз», посвященный 90-летию Анатолия Кальварского, заслуженного деятеля искусств РФ, станет торжественным открытием фестиваля современного искусства «Музыкальная осень Петербурга», пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии