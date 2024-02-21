Военкор Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма

Военный корреспондент Андрей Филатов первым оказался в Авдеевке в момент штурма. Об этом пишет RT. Он показал первые фрагменты жестких боев за освобождение города, в которых участвовала 114-я бригада 1-го армейского корпуса ВС РФ.
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