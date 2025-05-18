Переработки меняют мозг: корейские учёные обнаружили серьёзные изменения в голове у трудоголиков

Как переработки влияют на ваш мозг – новое исследование из Южной Кореи.Учёные из Южной Кореи обнаружили, что продолжительная работа сверх установленной нормы может приводить к изменениям в структуре мозга.
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