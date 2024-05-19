Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Кушнира из Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить об основаниях постановления судом оправдательного приговора обвиняемым в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира, которое было совершено 24 июня 2019 года в Тольятти .