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FiNE NEWS

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Гутерриш призвал запретить автономные системы вооружений из-за угрозы глобальной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество не допустить развития автономных систем вооружений, способных принимать решения о жизни и смерти без человеческого вмешательства.

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