В Госдуме обвинили Зеленского в попытке подставить Трампа: «Пора остановить безумца»

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский пытается подставить американского лидера Дональда Трампа и обесценить его инициативу по достижению мира.
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