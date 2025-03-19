В Госдуме обвинили Зеленского в попытке подставить Трампа: «Пора остановить безумца»

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский пытается подставить американского лидера Дональда Трампа и обесценить его инициативу по достижению мира.