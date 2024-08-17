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Армия России наступает в ДНР: в Киеве встревожены

Армия России наступает в ДНР: в Киеве встревожены

Российские военные уничтожили большую часть украинских бойцов, вторгнувшихся в Курскую область.

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