Власти Гонконга подготовили законопроект, предусматривающий пожизненный срок за госизмену и мятеж

ГОНКОНГ (ИА Реалист). Власти Гонконга представили новый законопроект о безопасности, предлагающий вплоть до пожизненного заключения за такие преступления, как мятеж и государственная измена, после месяца общественных консультаций по этому документу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии