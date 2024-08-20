Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

В Курской области военные медики вступили в бой с ДРГ Украины и спасли раненых Российские военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курской области и вступили в бой.
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