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Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

В Курской области военные медики вступили в бой с ДРГ Украины и спасли раненых Российские военные медики попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Курской области и вступили в бой.

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