Ефимов: производство одежды в Москве выросло более чем в 3,5 раза в 2023 году

Объем производства одежды в столице за прошлый год нарастили на 254,6% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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