Скончался сын экс-президента Франции Шарля де Голля

Париж. Франция. Стало известно о смерти сына генерала Шарля де Голля. Участник Второй мировой войны адмирал в отставке Филипп де Голль ушел из жизни в возрасте 102 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.
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