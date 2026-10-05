Врач Булаев: туалетная бумага может раздражать и травмировать кожу

Лучше всего после дефекации подмываться, а не пользоваться туалетной бумагой, сказал проктолог (занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней толстой кишки, прямой кишки и анального канала) Вячеслав Булаев в интервью гастроэнтерологу Сергею Вялову.
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