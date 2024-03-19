Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе

Правительство России собирается расширить перечень информации о гражданах в единой базе, пишет РБК. В регистр могут включить сведения о родительских правах, опекунах и попечителях, водительском удостоверении, наличии у россиян гражданства или ВНЖ иностранного государства и др.
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