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Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе

Правительство России собирается расширить перечень информации о гражданах в единой базе, пишет РБК. В регистр могут включить сведения о родительских правах, опекунах и попечителях, водительском удостоверении, наличии у россиян гражданства или ВНЖ иностранного государства и др.

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