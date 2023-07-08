F-16 Украине – Lockheed Martin хочет заработать на их списании

Александр Каблучко

Если бы не наши пид""""сы в т.н. элите (а по факту продажные с..ки), еще в марте прошлого года свидомым уже бы ничего не понадобилось. Но видать сильная поросль засеянная в конце 80-х - 90 - х, выкорчевать можно только каленным железом. Спасет Россию только ОПРИЧЧИНА. Даже СМЕРШ не поможет, это структура для района боевых действий, а здесь нужно взять весь аппарат власти. Зреющий безумный народный бунт только разрушит страну. Нужна жесткая власть и жесткие органы, которые будут иметь право поменять яхты олигархов на 100% прибавку ВМФ, это минимум. Ну и т.д. Обыск у многих чинуш понизит курс бакса минимум раз в 10