«Жизнь слишком коротка»: Larian отказалась от разработки Baldur’s Gate 4 и дополнений к Baldur's Gate 3, чтобы сделать что-то новоеОснователь и руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в рамках выступления на конференции GDC 2024 прояснил планы студии на дальнейшее развитие Baldur’s Gate 3 и франшизу в целом.