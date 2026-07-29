Глава Fireblocks объяснил, почему будущее криптоиндустрии зависит не только от технологий

Генеральный директор Fireblocks Майкл Шаулов заявил, что криптоиндустрия вступает в новый этап развития, где ключевым фактором успеха становится не столько технологическое превосходство, сколько качество операционной работы компаний.
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