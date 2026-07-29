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Глава Fireblocks объяснил, почему будущее криптоиндустрии зависит не только от технологий

Глава Fireblocks объяснил, почему будущее криптоиндустрии зависит не только от технологий

Генеральный директор Fireblocks Майкл Шаулов заявил, что криптоиндустрия вступает в новый этап развития, где ключевым фактором успеха становится не столько технологическое превосходство, сколько качество операционной работы компаний.

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