Украинский канал: На Запорожском направлении ВС РФ начали «мягкое» наступление с целью «прощупать» оборону ВСУ

Российские войска на Запорожском направлении начали «мягкое» наступление с целью растянуть силы ВСУ как можно больше.
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