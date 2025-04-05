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Царьград

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ПВО России перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами

ПВО России перехватили 49 украинских дронов над девятью регионами

Силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 49 украинских дронов над девятью регионами, включая Воронеж и Белгород.

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