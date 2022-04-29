TVcenter.ru

399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Малов
    Небывалый успех у миньетчицы!“Просто не отпуск...
  • ИГОРЬ
    Мария, нельзя быть Сукой, есть такая категория на зоне, так не скатывайся до этого уровня. А то, что Ельцин-центр нео...Мария Шукшина под...
  • Викто
    Ещё один пидор нашелся“Народ шипит”, – ...

Ушёл из жизни 50-летний актёр из «Бедной Насти» Сергей Карякин, долго боровшийся с болезнью

Ушёл из жизни 50-летний актёр из «Бедной Насти» Сергей Карякин, долго боровшийся с болезнью

Недавно Сергей Карякин сообщил страшную новость. 50-летний актёр рассказал, что ему поставили смертельный диагноз: рак языка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх