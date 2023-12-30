Определилось имя победителя 4-го сезона телешоу «Суперстар!»

Эфир четвертого сезона шоу “Суперстар!” на телеканале НТВ подошел к концу. В соответствии с правилами проекта, если два участника получают одинаковые высокие оценки, ведущая шоу Лолита Милявская имеет право присвоить им дополнительные баллы.
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