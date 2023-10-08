Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Дают уехать и начинают проверку...Писателя Быкова* ...
  • Обама Трампоич
    Закопать исраил в землю и асфальтом укатать чтоб больше не слышали название этой страны👍😆😆😆Россия применит Т...
  • Владимир Самборский
    Сейчас война другая,чем была 50 лет назад. Важно уже не сколько солдат,а ракеты маневрирующие,беспилотники и т.д. И м...Россия применит Т...

СВО- все плюсы

СВО- все плюсы

  Спецоперация России: факты против домыслов ​Почему спецоперация была неизбежна? Еще в 2007 г. в своей знаменитой «Мюнхенской речи» Владимир Путин обозначил базовое несовпадение национальных интересов России и однополярной политики Запада, направленной на подчинение своему тотальному влиянию всех стран и народов: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема,.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх