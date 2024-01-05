Александр Малинин жёстко пошутил про сына Никиту

Никита Малинин стал известен благодаря проекту «Фабрика звёзд», где он смог занять первое место. После окончания шоу Никита продолжил заниматься творчеством и даже выступал со своим отцом Александром Малининым на одной сцене.
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