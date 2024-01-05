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Дорожное радио

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Александр Малинин жёстко пошутил про сына Никиту

Александр Малинин жёстко пошутил про сына Никиту

Никита Малинин стал известен благодаря проекту «Фабрика звёзд», где он смог занять первое место. После окончания шоу Никита продолжил заниматься творчеством и даже выступал со своим отцом Александром Малининым на одной сцене.

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