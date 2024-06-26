ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Владимир Акулов
    Попробуйте устроиться на работу и не выполнять распоряжений начальника ... Начините учиться в вузе и ..."Пока я не жена, ...
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"Пока я не жена, я не обязана..."А после брака будешь обязана?

"Пока я не жена, я не обязана..."А после брака будешь обязана?

- Девушки, ну что ж вы такие глупенькие? Пока вы своему парню просто подруга, или «гражданская жена» - он считает себя свободным.

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Комментарии
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Элина Морозова
Какую зарплату? Она свою зарабатывает.
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14 час.
Майя Maja
Если мужчина считает себя свободным встречаясь с женщиной, то ничего не поменяется когда они получат свидетельство о браке. Он так же будет себя считать свободным, просто не станет об этом заявлять при каждом удобным для него случае.  Ничего не изменяется, если нет любви к человеку.
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Попробуйте устроиться на работу и не выполнять распоряжений начальника ... Начините учиться в вузе и не делайте, что положено в вузе , не делайте курсовые , не сдавайте экзамены... Придите в баню , но не раздевайтесь , сидите в одежде и читайте книжку ... Что с вами будет , если ваше поведение не соответствует ожиданиям-требованиям , то есть *экспектациям * ситуации ? Вы просто будет выброшены из отношений в этих ситуациях ! Так и в браке , в любых отношениях... Если не делаешь для партнера то , что он от тебя ожидает - развод ! Или еще можно сделать такой вывод : если в отношениях партнер плюет на твои желания , на твои ожидания -требования , - он тебя не любит , не уважает , не ценит ваши отношения... Кто вас любит и ценит - будет на *цыпочках* за вами бегать и ваши желания исполнять.
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18 мин.

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