"Пока я не жена, я не обязана..."А после брака будешь обязана?

Если мужчина считает себя свободным встречаясь с женщиной, то ничего не поменяется когда они получат свидетельство о браке. Он так же будет себя считать свободным, просто не станет об этом заявлять при каждом удобным для него случае. Ничего не изменяется, если нет любви к человеку.

ВА

Владимир Акулов

Попробуйте устроиться на работу и не выполнять распоряжений начальника ... Начините учиться в вузе и не делайте, что положено в вузе , не делайте курсовые , не сдавайте экзамены... Придите в баню , но не раздевайтесь , сидите в одежде и читайте книжку ... Что с вами будет , если ваше поведение не соответствует ожиданиям-требованиям , то есть *экспектациям * ситуации ? Вы просто будет выброшены из отношений в этих ситуациях ! Так и в браке , в любых отношениях... Если не делаешь для партнера то , что он от тебя ожидает - развод ! Или еще можно сделать такой вывод : если в отношениях партнер плюет на твои желания , на твои ожидания -требования , - он тебя не любит , не уважает , не ценит ваши отношения... Кто вас любит и ценит - будет на *цыпочках* за вами бегать и ваши желания исполнять.