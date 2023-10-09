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На пульсе времени

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Воды Мирового океана начали закипать: В США не на шутку боятся подлодки с русскими и китайцами

Воды Мирового океана начали закипать: В США не на шутку боятся подлодки с русскими и китайцами

Австралия получит обузу ценой в миллиарды долларов под названием Integrated Undersea Surveillance System (IUSS).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Бойтесь, враги, Посейдонов.
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