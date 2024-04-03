Производство бензина сократилось: Причины и возможные изменения цен Ирэн ОрлонскаяНеурегулированные проблемы в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) недавно привели к существенному сокращению производства бензина.
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