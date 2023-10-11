Может ли палестино-израильский конфликт привести к повторению нефтяного кризиса?

Начало Израилем широкомасштабных боевых действий в секторе Газа в ответ на террористическую атаку группировки ХАМАС вызвало у представителей экспертного сообщества вполне справедливые опасения, что возник риск повторения нефтяного кризиса полувековой давности, который может обрушить мировую экономику.