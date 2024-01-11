Водитель шесть часов умирал от инсульта, а гаишники думали, что он пьян или наркоман

Родственники дальнобойщика готовят обращение в Следственный комитет В Свердловской области врачи пытаются спасти жизнь 46-летнему дальнобойщику, которого госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с диагнозом "геморрагический инсульт", пишет E1.