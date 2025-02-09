«Что ж вы от меня отвернулись?»: Отар Кушанашвили «прошелся» по Лолите после ее нападок на Филиппа Киркорова

Отар Кушанашвили резко высказался о Лолите Милявской после ее нападок на Филиппа Киркорова. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий публично обратился к певице, обвинив ее в безразличии к его болезни.
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