В Госдуме наконец отрыто обвинили Анатолия Чубайса в государственной измене. Произошло то, чего россияне ждали долгих 30 лет

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Марина Никулина
Ха-ха-ха. Наивно, но даже не смешно
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1 час.
владимир второв
При капитализьме это нае....ово будет всегда...Но в церкву они будут ходить всегда...
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43 мин.
valentina sergeeva
Да наплевать бы на все &quot;почему&quot; к этой рыжей сволочи! А наказать и, главное, вытрясти всё наворованное! Только ведь - откупится.
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31 мин.

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