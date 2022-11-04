Разработчики новой экипировки не исключают переход российской армии на более крупный калибр стрелкового оружия

Российская армия в будущем может перейти на другой калибр автоматического оружия, возможность увеличения основного калибра с 5,45 мм на более крупный рассматривается в рамках создания экипировки третьего поколения.
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