Военное обозрение

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Разработчики новой экипировки не исключают переход российской армии на более крупный калибр стрелкового оружия

Разработчики новой экипировки не исключают переход российской армии на более крупный калибр стрелкового оружия

Российская армия в будущем может перейти на другой калибр автоматического оружия, возможность увеличения основного калибра с 5,45 мм на более крупный рассматривается в рамках создания экипировки третьего поколения.

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