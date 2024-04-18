История и археология: Почему горничная царской семьи отказалась спасать свою жизнь: Анна Демидова

Отречение от престола не помогло Николаю II сохранить жизнь себе и своим близким. И если трагедия императорской семьи прочно вошла в историю, то о тех, кто сохранял им верность до конца, практически ничего не известно.
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