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Лидер правящей партии Южной Кореи обещает не допустить импичмента президента

Лидер правящей партии Южной Кореи обещает не допустить импичмента президента

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan Глава правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что приложит все усилия, чтобы не допустить импичмента президента Юн Сок Еля, передает информационное агентство Yonhap.

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