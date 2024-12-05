Лидер правящей партии Южной Кореи обещает не допустить импичмента президента

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan Глава правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что приложит все усилия, чтобы не допустить импичмента президента Юн Сок Еля, передает информационное агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии