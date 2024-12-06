Архангелогородец украл четыре куртки из брендового магазина

Его задержал отряд Росгвардии.Накануне вечером на пульт дежурного Архангельского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из отделов крупного торгового центра на улице Воскресенской.
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