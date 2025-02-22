Associated Press подало иск в суд из-за лишения доступа в Белый дом

Иск в суд в отношении помощников президента США Дональда Трампа подало новостное агентство Associated Press (AP) за лишение журналистов редакции доступа к правительственным чиновникам и главе государства.
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