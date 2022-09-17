Мастер-классы, квиз и концерт кавер-группы – Онлайн-парк Tele2 завершает работу в Приморье

Владивосток — Tele2, российский оператор мобильной связи, приглашает жителей Приморья провести уикенд в Онлайн-парке на Спортивной набережной (6+).
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