Мастер-классы, квиз и концерт кавер-группы – Онлайн-парк Tele2 завершает работу в Приморье

Мастер-классы, квиз и концерт кавер-группы – Онлайн-парк Tele2 завершает работу в Приморье

Владивосток — Tele2, российский оператор мобильной связи, приглашает жителей Приморья провести уикенд в Онлайн-парке на Спортивной набережной (6+).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх