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Рособрнадзор решил судьбу ЕГЭ

Рособрнадзор решил судьбу ЕГЭ

Рособрнадзор решил судьбу ЕГЭ Анна КрицкаяВ Рособрнадзоре дали официальный комментарий по поводу недавних заявления представителей Министерства просвещения о том, что в ближайшей перспективе рассматривается отмена Единого государственного экзамена.

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