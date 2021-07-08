Рособрнадзор решил судьбу ЕГЭ Анна КрицкаяВ Рособрнадзоре дали официальный комментарий по поводу недавних заявления представителей Министерства просвещения о том, что в ближайшей перспективе рассматривается отмена Единого государственного экзамена.
Рособрнадзор решил судьбу ЕГЭ Анна КрицкаяВ Рособрнадзоре дали официальный комментарий по поводу недавних заявления представителей Министерства просвещения о том, что в ближайшей перспективе рассматривается отмена Единого государственного экзамена.
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