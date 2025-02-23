— …Какого неимоверного труда мне стоило в свое время уговорить мужа взять эту студию в ипотеку – это что-то! – рассказывает Таисия.
«Измельчали мужики!» – жалуется Таисия
Комментарии
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Ирина52
А по совести он сволочь последняя как и все мужики, впрочем.Козел натуральный.
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9 час.
НС
женщины вконец оборзели, смысла жениться на такой фифе вообще нет никакого. С собственным ребёнком (причём одним! ) ей сидеть трудно - надо же! И как её муж после этого должен воспринимать? И опять эти разговоры о "независимости" (за счёт мужа,конечно) -надоело.
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2 час.
Н
НС
За то что работает, деньги домой приносит, в его квартире живут - и при этом он козёл?
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2 час.
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