«Измельчали мужики!» – жалуется Таисия

А по совести он сволочь последняя как и все мужики, впрочем.Козел натуральный.

НС

женщины вконец оборзели, смысла жениться на такой фифе вообще нет никакого. С собственным ребёнком (причём одним! ) ей сидеть трудно - надо же! И как её муж после этого должен воспринимать? И опять эти разговоры о "независимости" (за счёт мужа,конечно) -надоело.