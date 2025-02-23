Моя семья. Счас...
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«Измельчали мужики!» – жалуется Таисия

«Измельчали мужики!» – жалуется Таисия

— …Какого неимоверного труда мне стоило в свое время уговорить мужа взять эту студию в ипотеку – это что-то! – рассказывает Таисия.

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Комментарии
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Ирина52
А по совести он сволочь последняя как и все мужики, впрочем.Козел натуральный.
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9 час.
НС
женщины вконец оборзели, смысла жениться на такой фифе вообще нет никакого. С собственным ребёнком (причём одним! ) ей сидеть трудно - надо же!  И как её муж после этого должен воспринимать? И опять эти разговоры о &quot;независимости&quot; (за счёт мужа,конечно) -надоело.
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2 час.
Н
НС
За то что работает, деньги домой приносит, в его квартире живут - и при этом он козёл?
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2 час.
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