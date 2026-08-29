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Ирина Лачина: от роли в «Леди Бомж» до спасительного приюта в собственной квартире

Ирина Лачина: от роли в «Леди Бомж» до спасительного приюта в собственной квартире

Свой 53-й день рождения актриса Ирина Лачина встречает в окружении близких и десятков спасённых четвероногих.

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