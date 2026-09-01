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Казахстан вводит платное электронное разрешение на въезд для иностранцев

Казахстан вводит платное электронное разрешение на въезд для иностранцев

Казахстан вводит платное электронное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе граждан России, стоимость которого будет единой для всех.

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