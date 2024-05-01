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Джош Харт о смазанном штрафном в концовке: «Должен принять тот факт, что подвел команду»

Защитник «Нью-Йорка» реализовал 1 из 2 с лини на последних секундах, что позволило Тайризу Макси перевести игру в овертайм.

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