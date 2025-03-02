В Караганде не могут справиться с предприимчивыми пенсионерами

Места стихийной торговли, самоутвердившиеся годами, есть в каждом районе Караганды. Порой власти не могут бороться с людьми, которые вышли заработать на товарах собственного производства, поэтому приходится такого рода рынки обустраивать, сообщает корреспондент ekaraganda.